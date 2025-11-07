Трамп каже про прогрес у вирішенні війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп вважає, що у врегулюванні російсько-української війни є прогрес.

Про це він сказав під час робочої вечері з лідерами Центральної Азії, передає "Європейська правда".

Американський лідер повтори, що йому вдалося домогтися припинення восьми конфліктів в останні місяці.

"Ми хочемо додати до них ще один. Це можливо", – додав Трамп, маючи на увазі війну РФ проти України.

"Ми ще не зробили цього, але, думаю, ми досягли великого прогресу", – зазначив президент.

"Ми просто хочемо припинення цієї війни. Ми б хотіли побачити припинення цієї війни", – додав Трамп.

На нещодавній зустрічі з Сі Цзіньпіном Трамп заявив, що Китай і США спільно працюють над припиненням війни в Україні, але "іноді потрібно дозволити їм воювати".

Дональд Трамп стверджує, що зможе добитися завершення війни РФ проти України, оскільки Росія хотіла б "робити бізнес" зі Сполученими Штатами.