Трамп вважає, що зможе добитися завершення війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп стверджує, що зможе добитися завершення війни РФ проти України, оскільки Росія хотіла б "робити бізнес" зі Сполученими Штатами.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, чи можливо завершити війну "за пару місяців", Трамп висловив переконання, що це може відбутися. "Я думаю, що ми доб'ємося цього, так", – сказав Трамп.

Президент США вважає, що бажання глави Кремля до економічних відносин зі Сполученими Штатами може спонукати РФ до миру.

"Я думаю, що він (Путін. – Ред.) дуже хоче вести бізнес зі США, але це спрацювало з Індією, і це спрацювало з Пакистаном, і це спрацювало з 60% цих країн", – сказав він.

Трамп також зазначив, що тарифні погрози досі допомагали йому врегульовувати війни, на що отримав зауваження журналістки, що це не спрацювало з Путіним.

"З ним я поводився по-іншому, тому що, з одного боку, у нас не так багато бізнесу з Росією, розумієте? Він не з тих, хто купує у нас багато, через дурість. А я думаю, що він хотів би бути таким. Я думаю, що він хоче прийти і хоче торгувати з нами, і хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, що це чудово. Це те, що мені подобається", – заявив американський президент.

Дональд Трамп також заявив, що для нього не існує "останньої краплі", яка б довела йому, що російський правитель Владімір Путін не готовий завершити війну в Україні.

Крім того, Трамп заявив, що на цей момент не планує передавати Україні далекобійні ракети Tomahawk.