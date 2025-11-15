У Греції в аварію потрапив автобус з туристами, є постраждалі

Туристичний автобус, що прямував з Салонік до Афін, розбився рано вранці в суботу біля озера Ілікі після того, як водій не впорався з керуванням.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Аварія сталася близько 5.30 ранку на 99-му кілометрі траси, неподалік від паркувального майданчика.

Автобус врізався в бар'єри і проїхав кілька метрів за інерцією, перш ніж зупинився.

П'ятеро пасажирів і водій отримали незначні травми і були доставлені в лікарню в Тиві.

Напередодні у центрі Стокгольма двоповерховий автобус в’їхав в зупинку громадського транспорту, де стояли пасажири, внаслідок інциденту є тяжко травмовані та загиблі.

Нагадаємо, у Варшаві засудили до 7 років в’язниці водія автобуса, що впав з мосту.