В Греции в аварию попал автобус с туристами, есть пострадавшие

Туристический автобус, следовавший из Салоник в Афины, разбился рано утром в субботу возле озера Илики после того, как водитель не справился с управлением.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Авария произошла около 5.30 утра на 99-м километре трассы, недалеко от парковочной площадки.

Автобус врезался в барьеры и проехал несколько метров по инерции, прежде чем остановился.

Пятеро пассажиров и водитель получили незначительные травмы и были доставлены в больницу в Тыве.

