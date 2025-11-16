Франція домоглася звільнення свого громадянина, якого місяцями утримули у Венесуелі

У неділю, 16 листопада, уряд Франції оголосив про звільнення французько-чилійського громадянина, який протягом чотирьох місяців утримувався у Венесуелі.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, передає AP, пише "Європейська правда".

Барро оголосив, що французько-чилійський громадянин Каміло Кастро повертається до Франції. Він висловив вдячність французькій дипломатії за те, що вона домоглася звільнення Кастро з в'язниці.

Президент Франції Емманюель Макрон висловив полегшення з приводу звільнення Кастро.

"Франція іноді діє тихо, але завжди рішуче і спокійно: саме так ми захищаємо своїх громадян", – заявив Макрон.

Як зазначило агентство, Кастро мешкав в Колумбії і зник у червні після того, як перетнув кордон із сусідньою Венесуелою.

Наприкінці жовтня писали, що родина вагітної британської підлітки Белли Каллі, заарештованої раніше цього року за звинуваченням у контрабанді наркотиків у Грузії, виплатила $187 тисяч тбіліському суду, щоб забезпечити її звільнення.

На початку листопада її звільнили з-під варти.