Суд у Грузії звільнив британську тінейджерку, за що її рідні заплатили $187 тисяч

Белла Каллі, вагітна британська дівчина, заарештована раніше цього року за звинуваченням у контрабанді наркотиків у Грузії, була звільнена з-під варти тбіліським судом у понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

19-річна Каллі з Біллінгема на північному сході Англії визнала свою провину і була засуджена до п'яти місяців і 24 днів ув'язнення. Вона була звільнена на підставі часу, який вона вже відбула.

Вона також заплатила штраф у розмірі 500 000 ларі ($187 000).

Підлітка зникла в Таїланді, а потім у травні вилетіла до Тбілісі, де її заарештували в аеропорту після прибуття.

Грузинські прокурори стверджують, що в її багажі було 12 кг марихуани та 2 кг гашишу.

Каллі, яка перебуває на 35-му тижні вагітності, спочатку не визнала себе винною на слуханні в липні, але минулого тижня її сім'я заплатила 500 000 ларі в якості компенсації, щоб домогтися м'якшого вироку.

Вирок, винесений у понеділок, завершив гучний судовий процес, який привернув увагу громадськості до Каллі та її сім'ї в той час, коли Тбілісі посилює покарання за злочини, пов'язані з наркотиками.

За контрабанду наркотиків у Грузії передбачено тюремне ув'язнення терміном до 20 років. На початку цього року уряд ухвалив поправки, які посилюють покарання за споживання і зберігання невеликої кількості деяких наркотиків з 15 днів арешту і штрафу в розмірі 500 ларі до 60 днів арешту і штрафу до 2 000 ларі.

Нагадаємо, у вересні в Грузії повідомили про затримання двох громадян України за ввезення до країни 2,4 кг сильної вибухової речовини гексогену.

У травні співробітники Департаменту патрульної поліції МВС Грузії затримали двох громадян України за скоєння наркозлочинів, які передбачають до 20 років або довічне ув'язнення.