Франция добилась освобождения своего гражданина, которого месяцами удерживали в Венесуэле

В воскресенье, 16 ноября, правительство Франции объявило об освобождении французско-чилийского гражданина, который в течение четырех месяцев содержался в Венесуэле.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает AP, пишет "Европейская правда".

Барро объявил, что французско-чилийский гражданин Камило Кастро возвращается во Францию. Он выразил благодарность французской дипломатии за то, что она добилась освобождения Кастро из тюрьмы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил облегчение по поводу освобождения Кастро.

"Франция иногда действует тихо, но всегда решительно и спокойно: именно так мы защищаем своих граждан", – заявил Макрон.

Как отметило агентство, Кастро проживал в Колумбии и исчез в июне после того, как пересек границу с соседней Венесуэлой.

В конце октября писали, что семья беременной британской подростка Беллы Калли, арестованной ранее в этом году по обвинению в контрабанде наркотиков в Грузии, выплатила $187 тысяч тбилисскому суду, чтобы обеспечить ее освобождение.

В начале ноября ее освободили из-под стражи.