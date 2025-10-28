Родина вагітної британської тінейджерки заплатила $187 тисяч суду у Тбілісі за її звільнення

Родина вагітної британської підлітки Белли Каллі, заарештованої раніше цього року за звинуваченням у контрабанді наркотиків у Грузії, виплатила 187 тисяч доларів тбіліському суду, щоб забезпечити її звільнення.

Про це йдеться у публікації агентства Reuters, пише "Європейська правда".

19-річна Каллі з Біллінгема на північному сході Англії зникла в Таїланді, а потім у травні вилетіла до Тбілісі, де її заарештували в аеропорту після прибуття.

Грузинські прокурори стверджують, що в її багажі було 12 кг марихуани та 2 кг гашишу.

За контрабанду наркотиків в Грузії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років. Каллі утримується в жіночій в'язниці в Руставі неподалік Тбілісі.

Мати Каллі, Ліанн Кеннеді, заявила журналістам біля будівлі суду в Тбілісі у вівторок, що сім'я заплатила 500 тисяч ларі ($186 846) і чекає, коли ці кошти будуть зараховані на відповідний урядовий рахунок.

На запитання про стан здоров'я дочки Кеннеді відповіла: "Вона виглядає великою, вагітною, але виглядає сильною".

Адвокат Каллі Мальхаз Салакаія сказав, що суд проведе ще одне слухання у цій справі наступного понеділка.

Каллі не визнала себе винною на слуханні в липні у справі про зберігання та незаконний обіг наркотиків і сказала, що її катували, щоб змусити перевозити нелегальні речовини.

