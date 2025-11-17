У Литві створять понад чотири десятки центрів кібербезпеки

У понеділок, 17 листопада, Міністерство оборони оприлюднило плани щодо створення 44 центрів кібербезпеки по всій країні в рамках широких зусиль з посилення цифрової оборони Литви.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Рокас Йонікас, директор Департаменту операцій з кібербезпеки Національного центру кібербезпеки (NKSC), заявив ще у травні, що метою є створення регіональних центрів у кожному окрузі протягом трьох з половиною років.

Очікується, що в кожному центрі працюватимуть чотири фахівці, які надаватимуть послуги з кібербезпеки семи муніципалітетам.

Згідно з планом, NKSC надасть апаратне та програмне забезпечення, навчить персонал і надасть підтримку в управлінні серйозними кіберінцидентами. Муніципалітети-учасники нададуть приміщення та покриють витрати на персонал.

За словами литовських посадовців, центр допоможе створити та підтримувати можливості державного сектору в галузі кібербезпеки, включаючи виявлення, реєстрацію та реагування на кіберінциденти, а також виявлення вразливостей і зміцнення слабких місць.

Нагадаємо, наприкінці вересня масштабна кібератака сколихнула низку європейських аеропортів.

На початку жовтня державні інтернет-сайти Латвії зазнали масштабної атаки відмови в обслуговуванні (DDoS).

Нещодавно писали, що Британія планує посилити захист своїх державних служб від кібератак, вимагаючи від компаній, що надають послуги приватним і державним організаціям, таким як Національна служба охорони здоров'я, дотримання суворих стандартів безпеки.