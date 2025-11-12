Британія хоче ввести суворіші закони для захисту державних служб від кібератак

Велика Британія планує посилити захист своїх державних служб від кібератак, вимагаючи від компаній, що надають послуги приватним і державним організаціям, таким як Національна служба охорони здоров'я, дотримання суворих стандартів безпеки.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, у 2024 році хакери зламали систему нарахування заробітної плати Міністерства оборони, а серед інших недавніх атак була така, що порушила роботу понад 11 тисяч медичних прийомів і процедур Національної служби охорони здоров'я.

Ці пропозиції також є наслідком серії кібератак, що відбулися в останні місяці і порушили роботу деяких найбільших британських брендів, включно із Marks & Spencer, Co-op і Jaguar Land Rover.

Згідно з пропонованими урядовими законопроєктами, середні та великі компанії, що надають послуги з управління ІТ, підтримки служби допомоги та кібербезпеки як приватним, так і державним організаціям, будуть регулюватися.

"Оскільки вони мають довірений доступ до урядових, критично важливих національних інфраструктурних та бізнес-мереж, вони повинні виконувати чіткі обов'язки з безпеки", – заявило Міністерство науки, інновацій та технологій (DSIT).

У разі схвалення, пропозиції вимагатимуть від компаній негайно повідомляти про значні або потенційно значні кіберінциденти як уряду, так і своїм клієнтам, а також мати надійні плани для управління наслідками.

DSIT зазначило, що регулюючі органи отримають нові повноваження для визначення критично важливих постачальників основних послуг, а за серйозні порушення будуть передбачені більш суворі покарання.

Нагадаємо, наприкінці вересня масштабна кібератака сколихнула низку європейських аеропортів.

На початку жовтня державні інтернет-сайти Латвії зазнали масштабної атаки відмови в обслуговуванні (DDoS).

7 жовтня Сили кіберзахисту Збройних сил Польщі попередили про активну фішингову кампанію, спрямовану на користувачів популярного месенджера WhatsApp.

Того ж місяця британська поліція заявила про арешт двох осіб, яких підозрюють у зловживанні комп'ютерною технікою та шантажі після кібератаки на компанію з догляду за дітьми.