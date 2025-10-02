Державні сайти Латвії зазнали масштабної DDoS-атаки

У четвер, 2 жовтня, вранці державні інтернет-сайти Латвії зазнали масштабної атаки відмови в обслуговуванні (DDoS).

Про це повідомили агентству LETA представники ДАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC), передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Збої спостерігалися, наприклад, у роботі сайту Служби державних доходів vid.gov.lv, порталу Latvija.lv, сайту Кабінету міністрів mk.gov.lv, а також сайтів міністерств, самоврядувань та інших державних установ.

У LVRTC зазначили, що наразі роботу всіх ресурсів, яких торкнулася атака, повністю відновлено.

Постраждалі інтернет-сторінки були недоступні приблизно годину, а частина ресурсів – близько години і 20 хвилин. Окремі ресурси були доступні, але працювали повільно, пояснили в LVRTC.

Наразі триває вивчення причин атаки. Після завершення аналізу LVRTC надасть детальніші коментарі про кібератаку, що сталася.

Представники установи із запобігання інцидентів IT-безпеки Cert.lv повідомили агентству LETA, що організація перебуває в тісному контакті з LVRTC і з'ясовуються справжні причини атаки.

Нагадаємо, на тлі виборів у Молдові виборча інфраструктура країни протягом суботи та неділі зазнала кількох кібератак, внаслідок чого припинили роботу кілька тисяч молдовських сайтів.

Масштабна кібератака сколихнула низку європейських аеропортів у суботу, 20 вересня.