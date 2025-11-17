Зеленський прибув до Парижа
Новини — Понеділок, 17 листопада 2025, 11:07 —
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де його зустрів президент Франції Емманюель Макрон.
Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать онлайн-трансляції з місця події.
Вранці 17 листопада Зеленський з командою приземлився на авіабазі 107 у Віллакубле в передмісті Парижа, де його з урочистостями зустрів Емманюель Макрон.
Візит українського президента до Франції анонсували ще минулого тижня. Повідомляли, що темою розмови президентів буде низка питань двосторонньої співпраці.
Зеленський заявив, що цього дня Україна і Франція підпишуть "історичну угоду" для посилення авіації.
Наступного дня, 18 листопада, Зеленський вирушить до Мадрида.
