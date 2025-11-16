Зеленський анонсував "історичну угоду" з Францією на посилення авіації

Президент Володимир Зеленський анонсував "історичну угоду" з Францією для посилення української авіації.

Про це він сказав у ранковому зверненні у неділю, 16 листопада, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що "історична угода" із Францією на посилення бойової авіації України та захисту неба буде підписана у понеділок, 17 листопада.

У цей день, як відомо, на Зеленського очікують у Парижі, його прийме президент Франції Емманюель Макрон.

"Хороший зміст візиту. Це те, що дійсно допомогає Україні захищатись і досягати наших цілей, наших завдань", – додав він.

Як писали, 16 листопада Зеленський відвідає Афіни.

Наприкінці жовтня Макрон під час засідання лідерів "коаліції рішучих" сказав, що Франція надасть Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони.