Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где его встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют онлайн-трансляции с места события.

Утром 17 ноября Зеленский с командой приземлился на авиабазе 107, где его с торжествами встретил Эмманюэль Макрон.

Визит украинского президента во Францию анонсировали еще на прошлой неделе. Сообщалось, что темой разговора президентов будет ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Зеленский заявил, что в этот день Украина и Франция подпишут "историческое соглашение" для усиления авиации.

На следующий день, 18 ноября, Зеленский отправится в Мадрид.