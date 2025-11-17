Укр Рус Eng

Зеленский прибыл в Париж

фото
Новости — Понедельник, 17 ноября 2025, 11:07 — Мария Емец

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, где его встретил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют онлайн-трансляции с места события.

Утром 17 ноября Зеленский с командой приземлился на авиабазе 107, где его с торжествами встретил Эмманюэль Макрон.

 

Визит украинского президента во Францию анонсировали еще на прошлой неделе. Сообщалось, что темой разговора президентов будет ряд вопросов двустороннего сотрудничества.

Зеленский заявил, что в этот день Украина и Франция подпишут "историческое соглашение" для усиления авиации.

На следующий день, 18 ноября, Зеленский отправится в Мадрид.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Зеленский Франция Макрон
Реклама: