FT: Німеччина і Франція можуть відмовитись від проєкту винищувача нового покоління FCAS

Проєкт європейського винищувача нового покоління Future Combat Air System (FCAS) опинився під загрозою припинення, оскільки суперечки між концерном Airbus і французькою компанією Dassault Aviation, які його розробляють, не припиняються.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, Німеччина та Франція можуть відмовитися від проєкту FCAS, зосередившись на розробці системи управління та контролю, яка отримала назву "бойова хмара".

Ця концепція передбачає створення хмарного інтерфейсу, який би пов'язував винищувачі та їх пілотів з датчиками, радарами та дронами, а також наземними та морськими системами управління.

Якщо план щодо спільної розробки винищувача буде відхилений, зосередившись на "хмарі", країни зможуть продовжити певну форму співпраці, заявили співрозмовники видання.

"Бойова хмара", мета якої – підвищити можливості збройних сил ЄС за рахунок використання штучного інтелекту для швидкої обробки великих обсягів даних, є результатом співпраці між німецьким підрозділом Airbus, французькою компанією Thales та іспанською Indra.

"Ми можемо обійтися декількома літаками в Європі, але нам потрібна одна хмарна система для всіх них", – сказав один з посадовців.

Друга людина, близька до ситуації, сказала: "Всі інші елементи (FCAS) працюють добре. Чому ми повинні припиняти це робити? Немає потреби повністю відмовлятися від FCAS – потрібна бойова хмарна система".

Третє джерело зазначило, що зосередження уваги на хмарній системі може означати переосмислення деяких її аспектів, таких як "прискорення термінів з 2040 до 2030 року".

Майбутнє FCAS буде обговорюватися на зустрічах між міністром оборони Франції Катрін Вотрен та її німецькими колегами в Парижі в понеділок, а наступного дня – між канцлером Фрідріхом Мерцом і президентом Емманюелем Макроном у Берліні, додають джерела. Плануються й інші зустрічі з промисловими партнерами.

Париж, Берлін і Мадрид мають до кінця року вирішити, чи починати роботу над демонстраційним літаком, вартість якого, за оцінками, складе кілька мільярдів євро.

Однак багато учасників програми вважають, що вже запізно вирішувати тривалу суперечку між Airbus і Dassault.

Запущена 2017 року програма Future Combat Air System (FCAS) покликана замінити винищувачі Rafale і Eurofighter Typhoon до 2040 року.

Але проєкт потерпає від затримок і розбіжностей між приватними підрядниками та урядами щодо розподілу робіт і прав інтелектуальної власності.