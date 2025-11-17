FT: Германия и Франция могут отказаться от проекта истребителя нового поколения FCAS

Проект европейского истребителя нового поколения Future Combat Air System (FCAS) оказался под угрозой прекращения, поскольку споры между концерном Airbus и французской компанией Dassault Aviation, которые его разрабатывают, не прекращаются.

Об этом говорится в публикации Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, Германия и Франция могут отказаться от проекта FCAS, сосредоточившись на разработке системы управления и контроля, которая получила название "боевое облако".

Эта концепция предусматривает создание облачного интерфейса, который бы связывал истребители и их пилотов с датчиками, радарами и дронами, а также наземными и морскими системами управления.

Если план по совместной разработке истребителя будет отклонен, сосредоточившись на "облаке", страны смогут продолжить определенную форму сотрудничества, заявили собеседники издания.

"Боевое облако", цель которого – повысить возможности вооруженных сил ЕС за счет использования искусственного интеллекта для быстрой обработки больших объемов данных, является результатом сотрудничества между немецким подразделением Airbus, французской компанией Thales и испанской Indra.

"Мы можем обойтись несколькими самолетами в Европе, но нам нужна одна облачная система для всех них", – сказал один из чиновников.

Второй человек, близкий к ситуации, сказал: "Все остальные элементы (FCAS) работают хорошо. Почему мы должны прекращать это делать? Нет необходимости полностью отказываться от FCAS – нужна боевая облачная система".

Третий источник отметил, что сосредоточение внимания на облачной системе может означать переосмысление некоторых ее аспектов, таких как "ускорение сроков с 2040 до 2030 года".

Будущее FCAS будет обсуждаться на встречах между министром обороны Франции Катрин Вотрен и ее немецкими коллегами в Париже в понедельник, а на следующий день – между канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Эмманюэлем Макроном в Берлине, добавляют источники. Планируются и другие встречи с промышленными партнерами.

Париж, Берлин и Мадрид должны до конца года решить, начинать ли работу над демонстрационным самолетом, стоимость которого, по оценкам, составит несколько миллиардов евро.

Однако многие участники программы считают, что уже поздно решать затянувшийся спор между Airbus и Dassault.

Запущенная в 2017 году программа Future Combat Air System (FCAS) призвана заменить истребители Rafale и Eurofighter Typhoon к 2040 году.

Но проект страдает от задержек и разногласий между частными подрядчиками и правительствами относительно распределения работ и прав интеллектуальной собственности.