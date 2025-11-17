ЗМІ: Єврокомісія оцінює потреби України на 2026 у понад 71 млрд євро

За оцінками Єврокомісії, Україна у 2026 році потребуватиме фінансування у розмірі понад 71 млрд євро, з яких левова частка – на військові потреби.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.

23 листопада Єврорада попросила Комісію підготувати до наступного саміту лідерів ЄС 18-19 листопада перелік пропозицій щодо фінансування України у 2026-27 роках (options paper).

According to 🇪🇺 Von der Leyen’s options paper distributed to member states 🇺🇦 needs 71.7 billion euro in 2026 out of which 51.6 is for military needs. This is assuming the war ends in 2026 – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 17, 2025

Options paper має включати в себе конкретизацію планів щодо можливості надання Україні репараційних позик на базі заморожених активів РФ, а також альтернативних варіантів надання Україні фінансової допомоги протягом наступних двох років.

"Згідно з options paper фон дер Ляєн, який надали країнам-членам, Україна потребуватиме у 2026 році 71,7 млрд євро, з яких 51,6 млрд – на військові потреби. Це – з припущенням, що війна закінчиться у 2026 році", – пише Джозвяк.

Нагадаємо, нещодавно Єврокомісія оголосила про надання Україні майже 6 млрд євро в межах механізму ERA Loan та у межах ініціативи Ukraine Facility.

