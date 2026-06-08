Зеленський зустрівся з королем Британії

Президент Володимир Зеленський повідомив про зустріч з королем Британії Чарльзом III.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Під час аудієнції він подякував королю за підтримку українського народу.

"Як завжди, хороша аудієнція у Короля Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ. Дякую Його Величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну підтримку наших людей", – написав він.

Як повідомляють у британських ЗМІ, приватна аудієнція відбулась у Віндзорському замку.

Король публічно підтримує Київ з перших днів російського вторгнення, а раніше зустрічався з українськими біженцями, які шукали притулку у Великій Британії.

Як повідомляла "ЄП", Зеленський у неділю у Лондоні поінформував лідерів Британії, Франції та Німеччини про ситуацію на полі бою та російські втрати.

Зеленський також розповів главі уряду Британії Кіру Стармеру про українські потреби у війні проти Росії.