У Греції гасять велику пожежу у хвойному лісі

Неподалік грецького Коринфу гасять пожежу у хвойному лісі; винуватцем попередньо вважають чоловіка, який господарював у себе на ділянці.

Про це повідомляє Kathimerini, пише "Європейська правда".

Пожежа у хвойному лісі в районі міст Лутракі й Перахора почалася вдень 8 червня. Близько 16 години служба надзвичайних ситуацій розіслала попередження для мешканців довколишніх районів.

На місце спершу виїхали близько півсотні вогнеборців. Після прибуття підкріплення їхня чисельність зросла до понад сотні людей, 30 пожежних машин, залучена також спеціалізована авіація.

Пожежу характеризують як складну, але надвечір ситуація почала покращуватись.

За першими висновками, займання спричинила техніка для зрізання рослинності, з якою 70-річний француз господарював у себе на ділянці – що нібито є порушенням діючих правил безпеки. Лезо пристрою на великій швидкості наткнулось на камінь і від іскріння суха трава швидко загорілася. З чоловіком проводять слідчі дії.

Минулого тижня велику пожежу гасили у передмісті Афін, а також на півдні Іспанії.

Як повідомляли, на літо 2026 року ЄС готує найбільшу в історії операцію з боротьби з лісовими пожежами.