СМИ: Еврокомиссия оценивает потребности Украины на 2026 год в более 71 млрд евро

По оценкам Еврокомиссии, Украине в 2026 году потребуется финансирование в размере более 71 млрд евро, из которых львиная доля – на военные нужды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк.

23 ноября Евросовет попросил Комиссию подготовить к следующему саммиту лидеров ЕС 18-19 ноября перечень предложений по финансированию Украины в 2026-27 годах (options paper).

According to 🇪🇺 Von der Leyen’s options paper distributed to member states 🇺🇦 needs 71.7 billion euro in 2026 out of which 51.6 is for military needs. This is assuming the war ends in 2026 – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 17, 2025

Options paper должен включать в себя конкретизацию планов о возможности предоставления Украине репарационных займов на базе замороженных активов РФ, а также альтернативных вариантов предоставления Украине финансовой помощи в течение следующих двух лет.

"Согласно options paper фон дер Ляйен, который предоставили странам-членам, Украине потребуется в 2026 году 71,7 млрд евро, из которых 51,6 млрд – на военные нужды. Это – с предположением, что война закончится в 2026 году", – пишет Джозвяк.

Напомним, недавно Еврокомиссия объявила о предоставлении Украине почти 6 млрд евро в рамках механизма ERA Loan и в рамках инициативы Ukraine Facility.

