Домовленість із Францією передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України

Документ, який щойно підписали президенти Франції та України, передбачає закупівлю для України до 100 французьких винищувачів Rafale, а також засобів ППО та дронів французького виробництва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють BFMTV та Le Monde, посилаючись на Єлисейський палац.

Невдовзі після підписання Зеленським та Макроном на авіабазі біля Парижа декларації щодо посилення оборони України у Єлисейському палаці розкрили деталі.

Декларація про наміри передбачає можливість купівлі Україною до 100 винищувачів Rafale з озброєнням, а також засобів протиповітряної оборони – зокрема систем SAMP-T нового покоління, радіолокаційних та безпілотних систем французького виробництва.

"Це відбулося: тепер наші Rafale будуть захищати українське небо. Перед лицем колоніальної війни Владіміра Франція продовжує допомагати українцям задля безпеки європейців", – прокоментував підписання документа міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

C’est fait : nos Rafales français pourront désormais sécuriser le ciel ukrainien. Face à la guerre coloniale de Vladimir Poutine, la France continue à s’engager aux côtés des Ukrainiens, pour la sécurité des Européens. https://t.co/6B7ucbbR6V – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 17, 2025

На цей час із французьких літаків Україна має на озброєнні лише невелику кількість Mirage.

Нагадаємо, Зеленський перед візитом анонсував, що Україна і Франція підпишуть "історичну угоду" для посилення авіації.

Як відомо, у жовтні підписали схожу домовленість зі Швецією, що передбачає купівлю Україною до 150 винищувачів Gripen, з частковою локалізацією виробництва.