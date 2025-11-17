Укр Рус Eng

Домовленість із Францією передбачає купівлю до 100 винищувачів Rafale для України

Новини — Понеділок, 17 листопада 2025, 12:39 — Марія Ємець

Документ, який щойно підписали президенти Франції та України, передбачає закупівлю для України до 100 французьких винищувачів Rafale, а також засобів ППО та дронів французького виробництва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють BFMTV та Le Monde, посилаючись на Єлисейський палац.

Невдовзі після підписання Зеленським та Макроном на авіабазі біля Парижа декларації щодо посилення оборони України у Єлисейському палаці розкрили деталі. 

Декларація про наміри передбачає можливість купівлі Україною до 100 винищувачів Rafale з озброєнням, а також засобів протиповітряної оборони – зокрема систем SAMP-T нового покоління, радіолокаційних та безпілотних систем французького виробництва. 

"Це відбулося: тепер наші Rafale будуть захищати українське небо. Перед лицем колоніальної війни Владіміра Франція продовжує допомагати українцям задля безпеки європейців", –  прокоментував підписання документа міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

На цей час із французьких літаків Україна має на озброєнні лише невелику кількість Mirage

Нагадаємо, Зеленський перед візитом анонсував, що Україна і Франція підпишуть "історичну угоду" для посилення авіації.

Як відомо, у жовтні підписали схожу домовленість зі Швецією, що передбачає купівлю Україною до 150 винищувачів Gripen, з частковою локалізацією виробництва. 

Франція Зброя ЗСУ
