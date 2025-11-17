Договоренность с Францией предусматривает покупку до 100 истребителей Rafale для Украины

Документ, который только что подписали президенты Франции и Украины, предусматривает закупку для Украины до 100 французских истребителей Rafale, а также средств ПВО и дронов французского производства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают BFMTV и Le Monde, ссылаясь на Елисейский дворец.

Вскоре после подписания Зеленским и Макроном на авиабазе возле Парижа декларации по усилению обороны Украины в Елисейском дворце раскрыли детали.

Декларация о намерениях предусматривает возможность покупки Украиной до 100 истребителей Rafale с вооружением, а также средств противовоздушной обороны – в частности, систем SAMP-T нового поколения, радиолокационных и беспилотных систем французского производства.

"Это произошло: теперь наши Rafale будут защищать украинское небо. Перед лицом колониальной войны Владимира Франция продолжает помогать украинцам ради безопасности европейцев", – прокомментировал подписание документа министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

C’est fait : nos Rafales français pourront désormais sécuriser le ciel ukrainien. Face à la guerre coloniale de Vladimir Poutine, la France continue à s’engager aux côtés des Ukrainiens, pour la sécurité des Européens. https://t.co/6B7ucbbR6V – Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 17, 2025

В настоящее время из французских самолетов Украина имеет на вооружении лишь небольшое количество Mirage.

Напомним, Зеленский перед визитом анонсировал, что Украина и Франция подпишут "историческое соглашение" для усиления авиации.

Как известно, в октябре подписали похожую договоренность со Швецией, предусматривающую покупку Украиной до 150 истребителей Gripen, с частичной локализацией производства.