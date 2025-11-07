Шмигаль: завод виробника Gripen в Україні має з’явитись у 2033 році, літаки – значно раніше

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів, що завод виробника шведських винищувачів Gripen в Україні з’явиться орієнтовно у 2033 році, але отримання 150 винищувачів розпочнеться набагато раніше.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час брифінгу 7 листопада.

Шмигаль зазначив, що 6 листопада відбулися важливі перемовини зі шведською стороною у продовження домовленості про 150 Gripen-E, у тому числі підписали меморандум між українською компанією, назву якої не розкривають, і шведською Saab про майбутню локалізацію виробництва в Україні.

"Розраховуємо, що з 2033 року Gripen буде значно локалізований в Україні, від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей", – сказав Денис Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський після цього уточнив, що йдеться саме про терміни відкриття заводу в Україні, а не отримання літаків, і що до цього часу Україна вже буде мати на озброєнні Gripen.

"Звісно ж, ми говорили про те, що ми просимо, щоб Україна мала Gripen попереднього класу C і D якомога скоріше. Ми наполягаємо, щоб це був 26-й рік і ведемо перемовини з партнерами власне про це. А вже виробництво Gripen-E буде розпочинатись трошечки пізніше – але в, ну, в дуже близьких межах в будь-якому випадку", – уточнив Шмигаль.

Він зазначив, що також обговорюється початок навчання українських пілотів та механіків, які будуть працювати з цими літаками, з початку 2026 року, щоб синхронізувати підготовку пілотів і механіків та отримання перших літаків.

Зеленський зі свого боку додав, що ще залишається невирішеним питання з фінансуванням цієї великої закупівлі.

"Передусім ми розраховуємо на заморожені активи і інші двосторонні документи з нашими партнерами, де є можливості фінансувати ті чи інші пріоритети для нашої армії. Авіація – пріоритет", – сказав він.

Раніше Зеленський заявив, що перші літаки можуть надійти вже у 2026 році.

Нагадаємо, у Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen.

Також за підсумками останніх переговорів зі Швецією анонсували створення в Україні спільного хабу оборонних інновацій.