Лист фон дер Ляєн до лідерів ЄС передбачає, що війна в Україні закінчиться у 2026 році

Плануючи фінансову допомогу Україні на 2026 та 2027 роки, Європейська комісія наразі передбачає, що війна РФ проти України має завершитися наприкінці 2026 року.

Про це йдеться в листі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав Європейського Союзу від 17 листопада, копія якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Під час підготовки проєкту варіантів фінансування України у 2026-27 роках, Єврокомісія виходить з того що війна в Україні має завершитися у кінці 2026 року.

"Масштаб дефіциту фінансування України є значним. Згідно з попередніми прогнозами Міжнародного валютного фонду – за умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року і вже з урахуванням усієї підтримки, обіцяної ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами – Україна все одно зіткнеться з величезною нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування", – написала фон дер Ляєн очільникам держав Євросоюзу.

Вона нагадала, що у жовтні 2025 року Європейська рада взяла зобов’язання "вирішити нагальні потреби України у фінансуванні на 2026-2027 роки, включно з її військовими та оборонними зусиллями".

Президентка Єврокомісії визначила чотири ключових параметри надання Україні фінансової допомоги:

1) фінансування має бути швидко доступним, при цьому перші виплати мають відбутися на початку другого кварталу 2026 року;

2) будь-який новий фінансовий пакет повинен гарантувати, що це не створить додаткового фіскального навантаження для України;

3) фінансування повинно бути достатньо гнучким, щоб враховувати значні невизначеності щодо точних потреб України у фінансуванні 2026-27;

4) має бути забезпечений справедливий розподіл "тягаря" з фінансування України з міжнародними партнерами ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", 17 листопада міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад на полях засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі розповів про умови, які виставив президент Франції Емманюель Макрон з приводу надання Україні "репараційних позик" на базі заморожених активів Росії.

За оцінками Єврокомісії, Україна у 2026 році потребуватиме зовнішнього фінансування у розмірі понад 71 млрд євро, з яких більш ніж 51 млрд піде на військові потреби.

Як відомо, план ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.

У ЄС запевняють, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.