У Литві кажуть про інформоперацію РФ, спрямовану на зменшення підтримки України

Ремігіюс Брідікіс, директор Державного департаменту безпеки Литви (VSD), заявляє, що на тлі інцидентів із дронами Росія проводить інформаційну операцію проти Литви та інших країн Балтії, а в довгостроковій перспективі перевіряє свою готовність до різних сценаріїв, у тому числі військових.

Брідікіс зазначив, що риторика Росії стає дедалі агресивнішою та радикальнішою.

За його словами, Москва прагне стримати країни Балтійського регіону від подальшої підтримки України.

"Ми маємо розуміти, що насамперед проти нас проводиться інформаційна операція, яка тисне на нас, щоб ми відмовилися від підтримки України або обмежили її", – сказав Брідікіс.

Оскільки Україна останніми місяцями здійснює удари дронами на північному заході Росії, деякі з її безпілотників перетинають повітряний простір країн Балтії.

Росія стверджує, що країни Балтії навмисно дозволяють українським безпілотникам використовувати їхню територію для повітряних ударів. Литва, Латвія та Естонія категорично заперечують це, наголошуючи, що дрони потрапляють у їхній повітряний простір через російські засоби радіоелектронної боротьби.

За словами Брідікіса, атаки України на критичну інфраструктуру є болючими для Росії.

Він також не виключив можливості інших провокацій з боку Росії.

"Це, звичайно, може бути частиною ширшого плану, ми б теж не відкидали таку оцінку, що в такому інформаційному полі, під тиском, можна організувати певні провокації під прикриттям інформаційного фону та загроз, які зараз поширюються наліво і направо", – сказав посадовець.

"Одна частина – це те, що бачить ворог, що він планує робити, інша частина – це те, наскільки ми готові. У цьому випадку для нас не має значення, чиї дрони літають на нашій території і в якому напрямку, але ми маємо контролювати наш простір, бути здатними керувати ситуацією", – додав він.

Нагадаємо, минулого тижня румунський літак збив безпілотник у повітряному просторі Естонії.

Президентка Єврокомісії тоді заявила, що Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за безпілотники, які становлять загрозу життю та безпеці людей на східному фланзі ЄС.

