Рубіо каже, що Лавров просив його передати повідомлення Трампу

Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що у понеділок на прохання Путіна глава МЗС Росії Сергєй Лавров передав йому у телефонній розмові повідомлення, адресоване президенту США Дональду Трампу.

Про це Рубіо розповів, спілкуючись з журналістами, повідомляє "Європейська правда".

Держсекретар США зазначив, що вони з Лавровим обговорили заклик РФ до працівників іноземних дипмісій залишити Київ перед запланованими російськими ударами. При цьому Рубіо наголосив, що росіяни надіслали це попередження усім посольствам, не лише конкретно США, а йому Лавров зателефонував, щоб сказати про це особисто.

"Путін хотів – попросив його зателефонувати мені, щоб передати повідомлення безпосередньо президенту (Трампу. – Ред.), що я й зробив, але, звісно, ми вже бачили повідомлення, надіслане до всіх дипломатичних представництв", – заявив Рубіо.

Він додав, що станом на зараз немає жодного встановленого графіку щодо мирних переговорів для врегулювання російсько-української війни, але "США завжди готові відіграти конструктивну роль".

"Щоразу, коли ви бачите такі масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадує про те, чому ця жахлива війна, яка триває вже довше, ніж Друга світова війна, має закінчитися. США готові зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни, і, сподіваємося, така можливість з’явиться в якийсь момент", – додав також держсекретар США, за даними AFP.

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров 25 травня подзвонив Марко Рубіо і "офіційно довів" до американської сторони, що російська армія приступає до системних ударів по об'єктах у Києві, які нібито використовують для потреб ЗСУ.

МЗС України на тлі нових погроз Росії заявило, що готове надати сприяння у додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по Києву.