Турецькі винищувачі повернулись до порушень авіапростору Греції після перерви

Турецькі винищувачі відновили порушення повітряного простору Греції, і один інцидент призвів до імітації повітряного бою між двома грецькими F-16 та двома турецькими F-16 у районі між островами Лемнос та Лесбос.

Ця сутичка стала третьою подібною з початку 2026 року. Останні інциденти були зафіксовані 26 березня та 12 травня, після попередньої сутички у грудні 2025 року.

До недавньої серії сутичок останні імітовані повітряні бої відбулися у лютому 2023 року, до землетрусів на південному сході Туреччини та початку спокійнішого періоду в Егейському морі.

Грецькі органи влади заявили, що в понеділок було зафіксовано 10 порушень повітряного простору. На той час у ширшому північно-східному регіоні Егейського моря не проводилися військові навчання, оскільки навчання EFES 2026 завершилися 22 травня.

Офіційні особи в Афінах стежили за тим, чи є останній інцидент поверненням до попередньої тактики Туреччини, чи поодиноким проявом напруженості.

Наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.

У березні цього року Туреччина знову порушила питання про демілітаризацію островів у східній частині Егейського моря в заяві, яка розглядається як реакція на оголошення Афін про розгортання ракет Patriot на острові Карпатос на тлі триваючого конфлікту на Близькому Сході.