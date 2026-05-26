Трамп окреслив варіанти утилізації збагаченого урану Ірану

Президент США Дональд Трамп у понеділок окреслив варіанти щодо долі запасів іранського збагаченого урану на випадок, якщо обидві країни підпишуть мирну угоду.

Про це Трамп написав у Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

США давно стверджують, що Іран повинен демонтувати свою ядерну програму та відмовитися від запасів збагаченого урану. Це питання стало каменем спотикання під час останнього раунду переговорів у Катарі 25 травня, де обидві сторони наближаються до мирної угоди.

"Збагачений уран (ядерний пил!) буде або негайно переданий Сполученим Штатам для повернення додому та знищення, або, що краще, у співпраці та координації з Ісламською Республікою Іран, буде знищений на місці або в іншому прийнятному місці, причому Комісія з атомної енергії або її еквівалент буде свідком цього процесу та події", – написав Трамп.

З початку конфлікту в лютому Трамп висловлював думку, що США заберуть іранський "ядерний пил". Це нетехнічний термін, що позначає збагачений уран.

Раніше він також розглядав можливість відправки наземних військ для вивезення урану.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї заявив у понеділок, що доля іранських ядерних матеріалів не була предметом переговорів, оскільки, за його словами, "основна увага переговорів зосереджена на припиненні війни на цьому етапі".

Державний секретар США Марко Рубіо заявив у вівторок, що переговори щодо угоди з Іраном затягуються через суперечки щодо формулювань.

Посадовці США на умовах анонімності заявляли, що на остаточне затвердження меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном може знадобитися ще кілька днів.

Вихідними ЗМІ повідомили, що США та Іран близькі до підписання меморандуму про 60-денне продовження припинення вогню, протягом якого Ормузька протока буде знову відкрита.