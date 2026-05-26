У Португалії оператор залізниці вимагає компенсації від фермерів, чиїх овець збив потяг

У Португалії державна компанія Infraestruturas de Portugal (IP) вимагає 26 тисяч євро компенсації від власників 89 овець, яких торік у грудні переїхав потяг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Diario As Beiras.

Власники 89 овець, яких у грудні минулого року збив поїзд у Верріді, що в муніципалітеті Монтемор-о-Велью, можливо, будуть змушені виплатити компенсацію компанії Infraestruturas de Portugal (IP).

IP вимагає виплати понад 26 тисяч євро.

За даними ЗМІ, "компанія хоче отримати компенсацію за збитки, завдані поїзду та перевезенням".

Під час досудового розслідування машиніст свідчив, "що на виїзді з повороту він натрапив на стадо на залізничній колії, увімкнув аварійні гальма, але не зміг уникнути зіткнення".

У результаті аварії загинули 89 овець, 65 з яких належали одному пастуху, а решта 24 – іншому. За даними влади, цей інцидент мав серйозний вплив на залізничний рух: шість поїздів було повністю скасовано, а рух ще двох – частково. Крім того, 36 поїздів затрималися на загальну тривалість 580 хвилин.

