Росія вважає затримання митрополита РПЦ у Чехії спробою очорнити його і православ’я

Міністерство закордонних справ Росії вважає затримання у Чехії митрополита Російської православної церкви (РПЦ) Іларіона провокацією та вимагає його звільнення.

Про це йдеться у коментарі представниці МЗС Росії Марії Захарової на сайті російського відомства, пише "Європейська правда".

Митрополит РПЦ Іларіон був затриманий у Чехії за перевезення невідомої речовини. У МЗС РФ вимагають "безумовного негайного звільнення митрополита Іларіона та припинення сфабрикованого розгляду".

"Найближчим часом до МЗС Росії буде викликано керівника чеської дипмісії в Москві, якому буде висловлено рішучий протест у зв'язку з неприйнятним самоуправством чеської влади", – йдеться в коментарі Захарової.

Вона зазначила, що посольство Росії продовжить надавати митрополиту все необхідне сприяння. Як вважають у МЗС РФ, затримання Іларіона відбулося "за надуманим звинуваченням".

"Автомобіль, у якому перебував митрополит, був зупинений двома патрульними машинами поліції Чеської Республіки. Під час обшуку, що проводився без фото- та відеофіксації і без залучення понятих, у багажному відділенні машини було нібито виявлено якусь неназвану речовину. Згодом у відділенні поліції було проведено особистий обшук Іларіона та його водія, а також тест на наявність в організмі наркотичних речовин (з негативним результатом)", – йдеться в коментарі Захарової.

"Розцінюємо цей інцидент як цілеспрямовану інсценовану провокацію, що має на меті очорнити як самого митрополита, так і в його особі православ'я в принципі, яке останнім часом зазнає нападів у Чехії", – додала речниця МЗС Росії.

24 травня у Чехії правоохоронці зупинили авто з російським митрополитом Іларіоном, який очолює чеську гілку РПЦ, у якому виявили чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору.

Примітно, що у 2025 році обговорювали можливість внесення Іларіона у національний список санкцій Чехії.