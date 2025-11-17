Єврокомісар пропонує після війни розмістити українських військових у прикордонних з РФ країнах

Європейський комісар з питань оборони, литовець Андрюс Кубілюс у понеділок запропонував, щоб після завершення російсько-української війни українські військові були розміщені у прикордонних з РФ європейських країнах, зокрема, у Литві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Виступаючи на міжнародній конференції "Захист Балтії 2025" у Вільнюсі, Кубілюс зазначив, що загартовані в боях українські військові можуть відіграти ключову роль у зміцненні колективної оборони північно-східного флангу НАТО після встановлення миру.

"Буде добре, якщо випробувана в боях українська армія, після встановлення миру в Україні, буде готова бути присутньою у всіх країнах нашого прикордонного регіону, починаючи з Балтійського регіону, і в Литві, поруч з німецькою бригадою та ротаційними американськими батальйонами", – сказав він.

Кубілюс також попередив, що сьогодні російська армія сильніша, ніж у лютому 2022 року, коли Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Ми зіткнемося з російською армією, яка здатна контролювати від чотирьох до п'яти мільйонів дронів на рік. Жодна армія з боку Європейського Союзу не має такого досвіду", – сказав він.

Кубілюс також допустив, що Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років, а однією з найбільш ймовірних цілей Росії можуть стати держави Балтії.

Також Кубілюс нещодавно заявив, що, враховуючи потенційний напад РФ на НАТО, Україну потрібно вже зараз інтегрувати в оборонні проєкти ЄС та переймати її досвід.