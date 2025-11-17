Еврокомиссар предлагает после войны разместить украинских военных в приграничных с РФ странах

Европейский комиссар по вопросам обороны, литовец Андрюс Кубилюс в понедельник предложил, чтобы после завершения российско-украинской войны украинские военные были размещены в приграничных с РФ европейских странах, в частности, в Литве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Выступая на международной конференции "Защита Балтии 2025" в Вильнюсе, Кубилюс отметил, что закаленные в боях украинские военные могут сыграть ключевую роль в укреплении коллективной обороны северо-восточного фланга НАТО после установления мира.

"Будет хорошо, если испытанная в боях украинская армия, после установления мира в Украине, будет готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона, начиная с Балтийского региона, и в Литве, рядом с немецкой бригадой и ротационными американскими батальонами", – сказал он.

Кубилюс также предупредил, что сегодня российская армия сильнее, чем в феврале 2022 года, когда Москва начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы столкнемся с российской армией, которая способна контролировать от четырех до пяти миллионов дронов в год. Ни одна армия со стороны Европейского Союза не имеет такого опыта", – сказал он.

Кубилюс также допустил, что Путин может дать приказ о нападении на одно из государств НАТО в течение следующих 2-4 лет, а одной из наиболее вероятных целей России могут стать государства Балтии.

Также Кубилюс недавно заявил, что, учитывая потенциальное нападение РФ на НАТО, Украину нужно уже сейчас интегрировать в оборонные проекты ЕС и перенимать ее опыт.