Кубілюс: Росія може напасти на державу НАТО через 2-4 роки, одна з цілей – Балтія

Володар Кремля Путін може дати наказ про напад на одну з держав НАТО протягом наступних 2-4 років, а однією з найбільш ймовірних цілей Росії можуть стати держави Балтії.

Про це заявив європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс на конференції у Вільнюсі 17 листопада, передає "Європейська правда".

Путін може напасти на одну з держав Балтії протягом 2-4 років, попередив єврокомісар.

"Найважливіші питання для Європейського Союзу та для НАТО – як захистити Балтію і чого навчитися від України. Нагальність першого питання походить із публічних заяв наших розвідувальних служб, у тому числі з Німеччини, Данії, Фінляндії, Нідерландів і з нашого (Балтійського. – "ЄП") регіону, про те, що Путін може бути готовий випробувати статтю 5 упродовж наступних двох або чотирьох років, до 2030 року", – наголосив Кубілюс.

Він додав, що у такому разі балтійські держави можуть стати "однією із найімовірніших цілей нової кремлівської агресії".

"Це буде агресія також проти всього НАТО і проти всього Європейського Союзу. Я хотів би нагадати про нещодавню відому книгу "If Russia Wins: A Scenario" Карло Масали, добре знаного німецького аналітика і професора Університету Бундесверу, яка подає загрозливий сценарій, у якому Альянс не зміг домовитися про те, як реагувати, коли Нарву було окуповано. Я не хочу докладно зупинятися на цьому сценарії Карло Масали, але захист Балтії означає готовність до різних сценаріїв", – підкреслив єврокомісар.

Він нагадав, що в Договорі про Європейський Союз міститься відома стаття 42(7) про взаємну допомогу у разі збройної агресії проти однієї держави-члена, "яку деякі експерти називають навіть сильнішою за статтю 5 НАТО в частині зобов’язань держав-членів допомагати одна одній".

Варто зауважити, що у інтерв’ю редактору "ЄвроПравди" Сергію Сидоренку у травні 2025 року, Андрюс Кубілюс прогнозував, що Росія може напасти на державу НАТО через три роки. Читати інтерв’ю повністю: Єврокомісар з оборони: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати.

Також, Кубілюс нещодавно заявив, що, враховуючи потенційний напад РФ на НАТО, Україну потрібно вже зараз інтегрувати в оборонні проєкти ЄС та переймати її досвід, оскільки подібного досвіду сучасної війни не має жодна інша армія Європи.

Також єврокомісар висловив думку, що "репараційна позика" ЄС для України була б сильним аргументом для Кремля щодо того, що варто завершувати війну.

Читайте також на цю тему: Космічний щит, дрони і Варта східного флангу: про яку оборонну політику домовляється ЄС.