У Молдові попередили про фейковий лист від нібито міністра оборони

Міністерство оборони Молдови у понеділок попередило, що у мережі поширюється фейковий лист нібито за підписом очільника міністерства Анатолія Носатого.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні відомства.

У фейковому листі стверджувалося, що "Міністерство співпрацює та надає підтримку в проведенні певних заходів, включно з організацією виборчого процесу 28 вересня".

"Документ є очевидною підробкою і має на меті дискредитувати імідж державних інститутів та підірвати довіру громадян до міжнародних партнерств Республіки Молдова", – йдеться в повідомленні.

Міноборони Молдови закликало співгромадян не піддаватися впливу "таких підробок, які загрожують стабільності та безпеці нашого суспільства".

Молдові регулярно доводиться спростовувати дезінформацію Кремля. Приміром, у грудні 2024 року проросійські акаунти поширювали фейк про те, що молдовська влада готує війну в Придністровʼї.

В уряді Молдови раніше закликали співгромадян протидіяти впливу фейкових новин, за створенням і поширенням яких стоїть Росія.