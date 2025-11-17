В Молдове предупредили о фейковом письме от якобы министра обороны

Министерство обороны Молдовы в понедельник предупредило, что в сети распространяется фейковое письмо якобы за подписью главы министерства Анатолия Носатого.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении ведомства.

В фейковом письме утверждалось, что "Министерство сотрудничает и оказывает поддержку в проведении определенных мероприятий, включая организацию избирательного процесса 28 сентября".

"Документ является очевидной подделкой и имеет целью дискредитировать имидж государственных институтов и подорвать доверие граждан к международным партнерствам Республики Молдова", – говорится в сообщении.

Минобороны Молдовы призвало сограждан не поддаваться влиянию "таких подделок, которые угрожают стабильности и безопасности нашего общества".

Молдове регулярно приходится опровергать дезинформацию Кремля. Например, в декабре 2024 года пророссийские аккаунты распространяли фейк о том, что молдавские власти готовят войну в Приднестровье.

В правительстве Молдовы ранее призвали сограждан противодействовать влиянию фейковых новостей, за созданием и распространением которых стоит Россия.