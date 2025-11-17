ЗМІ: Британія готує відповідь на підвищення Євросоюзом тарифів на сталь

Британський уряд готує контрзаходи проти запропонованого Європейським Союзом підвищення мит на сталь на випадок, якщо прем'єр-міністр Британії Кір Стармер не зможе домогтися угоди, яка б пом'якшила їхній вплив.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Минулого місяця Європейський Союз оприлюднив плани скоротити нинішні безмитні квоти на іноземну сталь майже наполовину і подвоїти до 50% тарифи на імпорт за межами квот.

Цей крок вдарить по британській сталеливарній промисловості, яку вже зачепили оголошені адміністрацією Дональда Трампа глобальні 50-відсоткові тарифи на сталь.

Крім того, у 2024 році на ринок Євросоюзу припадало три чверті експорту готової британської сталі.

За даними Bloomberg, у відповідь на рішення ЄС Британія може пришвидшити ухвалення рішень щодо захисту місцевого виробника та власних імпортних квот. Інші деталі співрозмовники агентства не уточнили.

Як зазначається, рішення Британії може потенційно втягнути її у торгову війну з Європейським Союзом на тлі зусиль уряду Стармера з нормалізації відносин з Брюсселем.

За даними ЗМІ, британський уряд минулого тижня відхилив початкову пропозицію ЄС у розмірі 6,75 млрд євро за доступ до програми переозброєння SAFE.