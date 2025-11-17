СМИ: Великобритания готовит ответ на повышение Евросоюзом тарифов на сталь

Британское правительство готовит контрмеры против предложенного Европейским Союзом повышения пошлин на сталь на случай, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер не сможет добиться соглашения, которое смягчило бы их влияние.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В прошлом месяце Европейский Союз обнародовал планы сократить нынешние беспошлинные квоты на иностранную сталь почти наполовину и удвоить до 50% тарифы на импорт за пределами квот.

Этот шаг ударит по британской сталелитейной промышленности, которую уже затронули объявленные администрацией Дональда Трампа глобальные 50-процентные тарифы на сталь.

Кроме того, в 2024 году на рынок Евросоюза приходилось три четверти экспорта готовой британской стали.

По данным Bloomberg, в ответ на решение ЕС Великобритания может ускорить принятие решений по защите местного производителя и собственных импортных квот. Другие детали собеседники агентства не уточнили.

Как отмечается, решение Великобритании может потенциально втянуть ее в торговую войну с Европейским Союзом на фоне усилий правительства Стармера по нормализации отношений с Брюсселем.

По данным СМИ, британское правительство на прошлой неделе отклонило первоначальное предложение ЕС в размере 6,75 млрд евро за доступ к программе перевооружения SAFE.