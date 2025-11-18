ЗМІ дізнались, за якої умови Трамп підпише закон про санкції проти РФ

Президент Дональд Трамп готовий підписати закон про запровадження додаткових санкцій проти Росії, за умови, що він збереже за собою право ухвалювати остаточні рішення щодо будь-яких подібних заходів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на неназваного посадовця Білого дому, інформує "Європейська правда".

У неділю ввечері Трамп заявив журналістам, що він "не має нічого проти" того, що республіканці працюють над проєктом, який передбачає вторинні санкції проти країн, які продовжують купувати російську нафту і газ.

Як зазначає агентство, ці коментарі Трампа можуть відкрити шлях для просування законопроєкту в Конгресі.

На запитання, чи готовий Трамп підписати цей закон, посадовець відповів: "Він його підпише. Він дав це зрозуміти вчора ввечері".

Водночас, за його словами, Білий дім наполягатиме на конкретних формулюваннях, які гарантуватимуть, що Трамп збереже контроль над санкціями.

"Для Білого дому і президента завжди було важливо, щоб у пакеті санкцій був виняток, який гарантує, що президент має остаточну владу в ухваленні рішень щодо санкцій. Тож, якщо це буде включено, я думаю, президент розгляне можливість підписання законопроєкту", – сказав посадовець.

Він додав, що Білий дім продовжує працювати над переговорами з Росією щодо закінчення війни.

"Ми, безумовно, все ще працюємо над цим. Просто це не було в центрі уваги новин, тому що у нас відбувається так багато подій", – зазначив представник Білого дому.

Як відомо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Трамп "благословив" Конгрес на ухвалення давно застряглого законопроєкту щодо санкцій проти Росії.

Серед сенаторів існує сильна підтримка того, щоб Москва відчула більші наслідки за свою війну в Україні. У вересні група сенаторів з обох партій висунула новий законопроєкт, який визнає РФ державою, що підтримує тероризм, за викрадення українських дітей під час війни.

ЗМІ також повідомляли, що американські сенатори також розробили нове законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.