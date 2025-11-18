СМИ узнали, при каком условии Трамп подпишет закон о санкциях против РФ

Президент Дональд Трамп готов подписать закон о введении дополнительных санкций против России, при условии, что он сохранит за собой право принимать окончательные решения по любым подобным мерам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, информирует "Европейская правда".

В воскресенье вечером Трамп заявил журналистам, что он "не имеет ничего против" того, что республиканцы работают над проектом, который предусматривает вторичные санкции против стран, продолжающих покупать российскую нефть и газ.

Как отмечает агентство, эти комментарии Трампа могут открыть путь для продвижения законопроекта в Конгрессе.

На вопрос, готов ли Трамп подписать этот закон, чиновник ответил: "Он его подпишет. Он дал это понять вчера вечером".

В то же время, по его словам, Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, которые гарантируют, что Трамп сохранит контроль над санкциями.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было исключение, которое гарантирует, что президент имеет окончательную власть в принятии решений по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, президент рассмотрит возможность подписания законопроекта", – сказал чиновник.

Он добавил, что Белый дом продолжает работать над переговорами с Россией о прекращении войны.

"Мы, безусловно, все еще работаем над этим. Просто это не было в центре внимания новостей, потому что у нас происходит так много событий", – отметил представитель Белого дома.

Как известно, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп "благословил" Конгресс на принятие давно застрявшего законопроекта о санкциях против России.

Среди сенаторов существует сильная поддержка того, чтобы Москва почувствовала более серьезные последствия за свою войну в Украине. В сентябре группа сенаторов от обеих партий выдвинула новый законопроект, который признает РФ государством, поддерживающим терроризм, за похищение украинских детей во время войны.

СМИ также сообщали, что американские сенаторы также разработали новое законодательство, которое должно значительно расширить санкции США в отношении "теневого флота" российских нефтяных танкеров.