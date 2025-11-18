Reuters: Зеленський у Туреччині зустрінеться із Віткоффом

Президент України Володимир Зеленський в ході візиту до Туреччини 19 листопада зустрінеться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

Про це агентству Reuters стало відомо від джерел у Туреччині, повідомляє "Європейська правда".

Раніше Зеленський заявив, що планує відправитися до Туреччини в середу після візиту до Іспанії.

Він зазначив, що Україна готує активізацію перемовин щодо російсько-української війни.

"У нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", – казав український президент.

Згодом агентство Reuters повідомило, що спеціальний посланець США Стів Віткофф відвідає Туреччину в середу і приєднається до запланованих переговорів із Зеленським.

Коментуючи свій візит до Іспанії, Зеленський говорив, що Україна працює над тим, щоб зустріч із премʼєр-міністром Педро Санчесом "принесла домовленості, які дадуть нам більше сили".