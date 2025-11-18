Зеленський поділився очікуваннями від візитів до Іспанії та Туреччини
Президент Володимир Зеленський розповів про свої очікування від візитів до Іспанії та Туреччини, які відбудуться 18 та 19 листопада.
Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".
У вівторок, 18 листопада, Зеленський відвідає Іспанію, де очікує на зустрічі, які Україна "давно готувала".
"Розраховуємо, що ще одна сильна країна більше допомагатиме захищати життя та наближати закінчення війни", – зазначив він.
Зеленський заявив, що Україна працює над тим, щоб зустріч із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом "принесла домовленості, які дадуть нам більше сили".
Наступного дня, у середу, 19 листопада, український лідер відвідає Туреччину. За його словами, Україна готує активізацію перемовин щодо російсько-української війни.
"У нас є напрацьовані рішення, які запропонуємо партнерам. Усіма силами наближати закінчення війни – це перший пріоритет України. Працюємо також, щоб відновити обміни та повернення полонених", – зазначив український президент.
Зазначимо, напередодні, 17 листопада, Зеленський та його французький візаві Емманюель Макрон підписали у Франції декларацію про наміри щодо посилення обороноздатності України.
Відомо, що цей документ передбачає закупівлю для України до 100 французьких винищувачів Rafale, а також засобів ППО та дронів французького виробництва.
Зеленський пізніше додав, що серед обладнання, яке може бути придбане Україною, окрім 100 літаків, є системи протиповітряної оборони SAMP-T, радари до систем ППО, ракети класу "повітря-повітря" та авіабомби.