Reuters: Зеленский в Турции встретится с Уиткоффом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию 19 ноября встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом агентству Reuters стало известно от источников в Турции, сообщает "Европейская правда".

Ранее Зеленский заявил, что планирует отправиться в Турцию в среду после визита в Испанию.

Он отметил, что Украина готовит активизацию переговоров по российско-украинской войне.

"У нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных", – говорил украинский президент.

Впоследствии агентство Reuters сообщило, что специальный посланник США Стив Уиткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с Зеленским.

Комментируя свой визит в Испанию, Зеленский говорил, что Украина работает над тем, чтобы встреча с премьер-министром Педро Санчесом "принесла договоренности, которые дадут нам больше силы".