Reuters: Зеленский в Турции встретится с Уиткоффом
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию 19 ноября встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Об этом агентству Reuters стало известно от источников в Турции, сообщает "Европейская правда".
Ранее Зеленский заявил, что планирует отправиться в Турцию в среду после визита в Испанию.
Он отметил, что Украина готовит активизацию переговоров по российско-украинской войне.
"У нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам. Всеми силами приближать окончание войны – это первый приоритет Украины. Работаем также, чтобы восстановить обмены и возвращение пленных", – говорил украинский президент.
Впоследствии агентство Reuters сообщило, что специальный посланник США Стив Уиткофф посетит Турцию в среду и присоединится к запланированным переговорам с Зеленским.
Комментируя свой визит в Испанию, Зеленский говорил, что Украина работает над тем, чтобы встреча с премьер-министром Педро Санчесом "принесла договоренности, которые дадут нам больше силы".