Посланник Кремля: РФ та США обговорили можливість проведення обміну полоненими

Спеціальний представник очільника Кремля Кирил Дмитрієв заявив, що Росія і США обговорили можливість проведення обміну полоненими.

Про це він сказав Axios, пише "Європейська правда".

Дмитрієв стверджує, що американська сторона готова до цього, але попередив, що нічого "не відбудеться найближчим часом".

За словами співрозмовника агентства, Росія сподівається, що новий обмін ув'язненими з США продемонструє добру волю і сприятиме зміцненню довіри між країнами.

Зазначається, що потенційний обмін ув'язненими був одним із питань на порядку денному під час 24-26 жовтня візиту до США Дмитрієва.

"Я зустрівся з деякими американськими посадовцями та членами команди Трампа з деяких питань гуманітарного характеру, таких як можливий обмін полоненими, над яким працює американська сторона", – сказав він у телефонному інтерв’ю у понеділок, 17 листопада.

Обізнаний співрозмовник розповів, що Дмитрієв обговорив цю ідею з посланцем США Стівом Віткоффом та іншими представниками адміністрації.

Представник США заявив, що обговорення були позитивними, але жодних домовленостей досягнуто не було.

Як зазначається, наразі щонайменше вісім американців перебувають у російських в'язницях:

Стівен Джеймс Хаббард, 73 роки, який був затриманий в Україні в 2022 році і звинувачений у службі найманцем;

Девід Барнс, який у 2024 році був засуджений до 21 року тюремного ув'язнення за звинуваченням у знущанні над двома синами під час проживання в США;

Роберт Гілман, колишній морський піхотинець, який був засуджений за напад на поліцейського у 2022 році і з того часу зіштовхнувся з додатковими звинуваченнями;

Юджин Спектор, якому загрожує 15 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у хабарництві та шпигунстві;

Майкл Тревіс Лік і Роберт Романов Вудленд, обидва засуджені за звинуваченням у наркоторгівлі;

Деніел Джозеф Шнайдер був засуджений за викрадення свого сина, громадянина Росії, і спробу вивезти його з країни;

Гордон Блек, американський солдат, який поїхав до Росії під час відпустки зі своєї бази в Південній Кореї, щоб побачитися зі своєю російською дівчиною, засуджений за крадіжку та погрози вбивством.

Зазначимо, у лютому Віткофф їздив у Москву, аби забрати американця Марка Фогеля – вчителя, який провів понад три роки за ґратами за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Тоді американський президент Дональд Трамп привітав звільнення американця та висловив сподівання, що цей крок дозволить двом країнам працювати над завершенням війни в Україні.