Посланник Кремля: РФ и США обсудили возможность проведения обмена пленными

Специальный представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США обсудили возможность проведения обмена пленными.

Об этом он сказал Axios, пишет "Европейская правда".

Дмитриев утверждает, что американская сторона готова к этому, но предупредил, что ничего "не произойдет в ближайшее время".

По словам собеседника агентства, Россия надеется, что новый обмен заключенными с США продемонстрирует добрую волю и будет способствовать укреплению доверия между странами.

Отмечается, что потенциальный обмен заключенными был одним из вопросов на повестке дня во время 24-26 октября визита в США Дмитриева.

"Я встретился с некоторыми американскими чиновниками и членами команды Трампа по некоторым вопросам гуманитарного характера, таких как возможный обмен пленными, над которым работает американская сторона", – сказал он в телефонном интервью в понедельник, 17 ноября.

Осведомленный собеседник рассказал, что Дмитриев обсудил эту идею с посланником США Стивом Уиткоффом и другими представителями администрации.

Представитель США заявил, что обсуждения были положительными, но никаких договоренностей достигнуто не было.

Как отмечается, сейчас по меньшей мере восемь американцев находятся в российских тюрьмах:

Стивен Джеймс Хаббард, 73 года, который был задержан в Украине в 2022 году и обвинен в службе наемником;

Дэвид Барнс, который в 2024 году был приговорен к 21 году тюремного заключения по обвинению в издевательстве над двумя сыновьями во время проживания в США;

Роберт Гилман, бывший морской пехотинец, который был осужден за нападение на полицейского в 2022 году и с тех пор столкнулся с дополнительными обвинениями;

Юджин Спектор, которому грозит 15 лет тюремного заключения по обвинению во взяточничестве и шпионаже;

Майкл Трэвис Лик и Роберт Романов Вудленд, оба осуждены по обвинению в наркоторговле;

Дэниел Джозеф Шнайдер был осужден за похищение своего сына, гражданина России, и попытку вывезти его из страны;

Гордон Блэк, американский солдат, который поехал в Россию во время отпуска со своей базы в Южной Корее, чтобы увидеться со своей русской девушкой, осужден за кражу и угрозы убийством.

Отметим, в феврале Уиткофф ездил в Москву, чтобы забрать американца Марка Фогеля – учителя, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков.

Тогда американский президент Дональд Трамп приветствовал освобождение американца и выразил надежду, что этот шаг позволит двум странам работать над завершением войны в Украине.