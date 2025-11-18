Укр Рус Eng

У Загребі гасять масштабну пожежу у 16-поверхівці з офісом ЗМІ

Новини — Вівторок, 18 листопада 2025, 14:19 — Марія Ємець

У столиції Хорватії Загребі з вечора понеділка триває боротьба з пожежею, що спалахнула у 16-поверховій будівлі з редакцією видання Vjesnik та фактично знищила її. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Index.

Повідомлення про пожежу, що почалася з невідомих причин, надійшло пізно ввечері 17 листопада. Займання сталося на одному з верхніх поверхів і швидко поширилось на сусідні. 

Майже сотня пожежників з 30 одиницями техніки боролися з вогнем усю ніч. На ранок подекуди все ще був вогонь, з будівлі падали фрагменти фасаду. Пожежники працюють лише ззовні, тому що заходити всередину надто небезпечно. 

 
Foto: Patrik Macek, Matija Habljak/PIXSELL

За прогнозами, на остаточну ліквідацію пожежі знадобиться увесь день. 

 
Foto: Patrik Macek, Matija Habljak/PIXSELL

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Задля безпеки рух по Славонському бульвару довкола будівлі перекрили. 

"Коли пожежу загасять або для цього будуть відповідні умови, будуть проведені слідчі дії на місці", – зазначили у поліції Загреба. 

Нагадаємо, у Північній Македонії починається суд щодо пожежі у нічному клубі, де загинули понад 60 людей. 

У Ризі наприкінці минулого тижня гасили масштабну пожежу на підприємстві з переробки металобрухту.

Хорватія інциденти
