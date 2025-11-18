У Загребі гасять масштабну пожежу у 16-поверхівці з офісом ЗМІ
Новини — Вівторок, 18 листопада 2025, 14:19 —
У столиції Хорватії Загребі з вечора понеділка триває боротьба з пожежею, що спалахнула у 16-поверховій будівлі з редакцією видання Vjesnik та фактично знищила її.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Index.
Повідомлення про пожежу, що почалася з невідомих причин, надійшло пізно ввечері 17 листопада. Займання сталося на одному з верхніх поверхів і швидко поширилось на сусідні.
Майже сотня пожежників з 30 одиницями техніки боролися з вогнем усю ніч. На ранок подекуди все ще був вогонь, з будівлі падали фрагменти фасаду. Пожежники працюють лише ззовні, тому що заходити всередину надто небезпечно.
За прогнозами, на остаточну ліквідацію пожежі знадобиться увесь день.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Задля безпеки рух по Славонському бульвару довкола будівлі перекрили.
"Коли пожежу загасять або для цього будуть відповідні умови, будуть проведені слідчі дії на місці", – зазначили у поліції Загреба.
