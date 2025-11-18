В Загребе тушат масштабный пожар в 16-этажке с офисом СМИ
Новости — Вторник, 18 ноября 2025, 14:19 —
В столице Хорватии Загребе с вечера понедельника продолжается борьба с пожаром, вспыхнувшим в 16-этажном здании с редакцией издания Vjesnik и фактически уничтожившим его.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Index.
Сообщение о пожаре, начавшемся по неизвестным причинам, поступило поздно вечером 17 ноября. Возгорание произошло на одном из верхних этажей и быстро распространилось на соседние.
Почти сотня пожарных с 30 единицами техники боролись с огнем всю ночь. На утро местами еще был огонь, со здания падали фрагменты фасада. Пожарные работают только снаружи, потому что заходить внутрь слишком опасно.
По прогнозам, на окончательную ликвидацию пожара понадобится весь день.
В результате пожара никто не пострадал. Для безопасности движение по Славонскому бульвару вокруг здания перекрыли.
"Когда пожар потушат или для этого будут соответствующие условия, будут проведены следственные действия на месте", – отметили в полиции Загреба.
