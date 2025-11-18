В Загребе тушат масштабный пожар в 16-этажке с офисом СМИ

В столице Хорватии Загребе с вечера понедельника продолжается борьба с пожаром, вспыхнувшим в 16-этажном здании с редакцией издания Vjesnik и фактически уничтожившим его.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Index.

Сообщение о пожаре, начавшемся по неизвестным причинам, поступило поздно вечером 17 ноября. Возгорание произошло на одном из верхних этажей и быстро распространилось на соседние.

Почти сотня пожарных с 30 единицами техники боролись с огнем всю ночь. На утро местами еще был огонь, со здания падали фрагменты фасада. Пожарные работают только снаружи, потому что заходить внутрь слишком опасно.

Foto: Patrik Macek, Matija Habljak/PIXSELL

По прогнозам, на окончательную ликвидацию пожара понадобится весь день.

Foto: Patrik Macek, Matija Habljak/PIXSELL

В результате пожара никто не пострадал. Для безопасности движение по Славонскому бульвару вокруг здания перекрыли.

"Когда пожар потушат или для этого будут соответствующие условия, будут проведены следственные действия на месте", – отметили в полиции Загреба.

Напомним, в Северной Македонии начинается суд по пожара в ночном клубе, где погибли более 60 человек.

В Риге в конце прошлой недели тушили масштабный пожар на предприятии по переработке металлолома.