У Північній Македонії тисячі людей мітингували перед судом у справі найсмертоноснішої пожежі

Тисячі людей вийшли на вулиці столиці Північної Македонії в суботу, вимагаючи справедливості для жертв пожежі в нічному клубі – найсмертоноснішої пожежі в історії країни – напередодні суду над власником клубу та іншими особами, який відбудеться наступного тижня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Пожежа 16 березня і тиснява, що виникла після неї, забрали життя 63 людей, більшість з яких були молодими відвідувачами, і поранили понад 200. Причиною пожежі стало піротехнічне полум'я, що охопило дах переповненого клубу "Пульс" у східному місті Кочани.

Протестувальники, в тому числі родичі загиблих, одягнулися в чорне і пройшли маршем до Кримінального суду в Скоп'є, несучи великі транспаранти з фотографіями своїх близьких.

Батьки звинувачують у смерті своїх дітей корупцію і жадібність. Влада заявила, що заклад мав численні і серйозні порушення правил безпеки і працював за неправильною ліцензією.

"Ми усвідомлюємо, що шлях до правосуддя буде довгим і важким, наповненим опором і перекрученими намірами. Ми готові разом протистояти найбільшому злу – корупції, яка забрала життя наших дітей", – сказали батьки у відеозверненні.

Прокуратура висунула звинувачення 34 особам, серед яких власник клубу, охоронці та колишні мери Кочани, а також представники трьох юридичних осіб, включаючи охоронну фірму та компанії власника клубу. Їх звинувачують у "тяжких злочинах проти громадської безпеки".

Серед інших обвинувачених – інспектори, державні службовці та колишні міністри економіки. Якщо їх визнають винними, їм загрожує до 10 років ув'язнення.

Корупція вже давно вразила Північну Македонію. Минулого року берлінський моніторинговий центр Transparency International поставив Північну Македонію на 88 місце у світі за Індексом сприйняття корупції, що є одним з найгірших показників у Європі.

Хабарі владі, щоб обійти ліцензійні вимоги та правила безпеки, є звичним явищем.

Європейський Союз неодноразово висловлював занепокоєння з приводу всепроникної корупції в країні, визначаючи її як головну перешкоду на шляху вступу країни до ЄС. Північна Македонія є країною-кандидатом зі стажем, яка очікує на вступ до ЄС з 2005 року.