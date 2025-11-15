У Ризі вирувала масштабна пожежа на підприємстві з переробки металобрухту

В ніч з 14 на 15 листопада в латвійській столиці Ризі на території підприємства Tolmets, що займається збором і переробкою металобрухту, спалахнула велика пожежа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Повідомляється, що горів склад металобрухту на вулиці Граніта.

Оскільки дим почав поширюватися в бік околиць Дрейліні, Ризьке самоврядування закликало мешканців закрити вікна.

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

За даними Державної пожежно-рятувальної служби, сигнал про загоряння надійшов на пульт чергового близько 22.00. Локалізувати пожежу вдалося лише в суботу, близько 08.30.

Загальна площа пожежі склала 1200 квадратних метрів. Причини загоряння будуть встановлені в ході розслідування.

