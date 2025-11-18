Парламент Угорщини заборонив синтетичне мʼясо

Угорський парламент у вівторок ухвалив закон про заборону "штучного" м'яса, тобто отриманого синтетичним шляхом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Telex.

Міністерство сільського господарства Угорщини винесло на громадське обговорення свої плани щодо заборони виробництва та розповсюдження м'яса, вирощеного в лабораторії, ще влітку 2024 року.

У березні угорський віцепрем'єр-міністр Жолт Шем'єн подав пропозицію до парламенту за підтримки міністра сільського господарства Іштвана Надя.

Закон ухвалили 140 голосами "за", проти виступили 10 угорських депутатів, ще 18 – утримались під час голосування.

Заборона поширюється на продукти, виділені або вироблені з тваринних клітин або тканин в штучних умовах поза живим організмом – тобто веганські замінники м'яса, які виготовляються з рослинних білків.

Єдиним винятком із заборони є медичне та ветеринарне використання.

Італійський парламент був першим у Європейському Союзі, хто у 2023 році заборонив виробництво та розповсюдження м'яса, вирощеного в лабораторіях із стовбурових клітин, та продуктів, отриманих з нього.

