Парламент Венгрии запретил синтетическое мясо

Венгерский парламент во вторник принял закон о запрете "искусственного" мяса, то есть полученного синтетическим путем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Telex.

Министерство сельского хозяйства Венгрии вынесло на общественное обсуждение свои планы по запрету производства и распространения мяса, выращенного в лаборатории, еще летом 2024 года.

В марте венгерский вице-премьер-министр Жолт Шемьен подал предложение в парламент при поддержке министра сельского хозяйства Иштвана Надя.

Закон приняли 140 голосами "за", против выступили 10 венгерских депутатов, еще 18 – воздержались во время голосования.

Запрет распространяется на продукты, выделенные или произведенные из животных клеток или тканей в искусственных условиях вне живого организма – то есть веганские заменители мяса, которые изготавливаются из растительных белков.

Единственным исключением из запрета является медицинское и ветеринарное использование.

Итальянский парламент был первым в Европейском Союзе, кто в 2023 году запретил производство и распространение мяса, выращенного в лабораториях из стволовых клеток, и продуктов, полученных из него.

